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Айза объяснила, почему ее с Гуфом сын будет учиться в США, а не в России

Айза объяснила, почему ее с Гуфом сын будет учиться в США, а не в России

В личном блоге Айза объяснила, почему ее сын от рэпера Гуфа Сэм будет учиться в США, а не в России. Звездная мамочка уверена, что на родине отца у мальчика нет таких перспектив.

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