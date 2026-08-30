Айза объяснила, почему ее с Гуфом сын будет учиться в США, а не в России

В личном блоге Айза объяснила, почему ее сын от рэпера Гуфа Сэм будет учиться в США, а не в России. Звездная мамочка уверена, что на родине отца у мальчика нет таких перспектив.
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Бедный мальчик,приходится есть имбирь с пола)))И,да!Имбирь можно просто так съесть?Насколько голодным нужно быть!