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Во Владивостоке 65-летней женщине удалили гигантскую опухоль весом в 39 кг

Во Владивостоке 65-летней женщине удалили гигантскую опухоль весом в 39 кг

Во Владивостоке врачи клинической больницы №2 спасли женщину, удалив у нее опухоль весом в 39 килограммов.

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