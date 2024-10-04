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  • ninikooo Митусова
    Эта паршивая овца готовит Молдове « украинский вариант».Молдова, демократ...
  • Борис Сторублевцев
    га , а я то тут с какой стороны! Думай прежде чем ляпнуть что попало!!!Закрытие школ ком...
  • сергей копысов
    Да Ленин эту Империю и не трогал. Он Вас, либералов, мочить начал, когда Вы эту Империю, с   Англосаксами, похерить х...Закрытие школ ком...

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