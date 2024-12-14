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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпухин о КПК: «Такие турниры – для людей, не следящих за хоккеем. Они смотрят по федеральному каналу, болеют за сборную, происходит сплочение в рамках семьи, страны»

В первом матче на турнире сборная «России 25» обыграла сборную легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ (4:1).

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