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Вучич пошёл против России: Сербия выбрала бить в спину

Вучич пошёл против России: Сербия выбрала бить в спину

Michael Kappeler/dpa/Globallookpress Сербия и Россия веками видели себя добрыми друзьями, союзниками и близкими по духу странами.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Все ожидаемо! Я им никому не верю этим «ДРУЗьЯМ»Все это продажное отродье! Сталин правильно делал!
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16 час.
Strannik Mr
Сколько можно говорить, что нет и не будет друзей никогда. Есть только деловые партнёры и то ненадолго. Вся эта 3,14здобратия понимает только силу. Тогда они будут и задницу лизать и под ногами ползать клянясь в верности. Надеяться надо только на свою Армию и Флот.
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15 час.
Александр
Верить писанине &quot;Царь-града&quot;-себя не уважать.От нашего МИДа об этом что-то есть?
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15 час.

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