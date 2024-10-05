Вучич пошёл против России: Сербия выбрала бить в спину

Strannik Mr

Сколько можно говорить, что нет и не будет друзей никогда. Есть только деловые партнёры и то ненадолго. Вся эта 3,14здобратия понимает только силу. Тогда они будут и задницу лизать и под ногами ползать клянясь в верности. Надеяться надо только на свою Армию и Флот.