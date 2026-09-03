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Царьград

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Недорогой кроссовер Honda привезли в Россию, на него льготный утильсбор

Недорогой кроссовер Honda привезли в Россию, на него льготный утильсбор

Honda WR-V везут на Дальний Восток по льготному утильсбору. В базовой версии есть климат-контроль.По параллельному импорту в страну возят бюджетные кроссоверы из Японии.

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