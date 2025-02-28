Кирилл Молчанов: Сделка с Украиной по редкоземельным металлам прибыльнее, чем ты думаешь

Какую прибыль принесет США сделка с Украиной по редкоземельным металлам? В чем заключается видение президента относительно национальной безопасности и собственности США? Каким образом передача права собственности на месторождения может помочь в их защите? США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые, возможно, будут направлены на погашение дефицита американского бюджета и сокращение налогового бремени американцев.
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