Какую прибыль принесет США сделка с Украиной по редкоземельным металлам? В чем заключается видение президента относительно национальной безопасности и собственности США? Каким образом передача права собственности на месторождения может помочь в их защите? США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в 20 миллиардов долларов, которые, возможно, будут направлены на погашение дефицита американского бюджета и сокращение налогового бремени американцев.