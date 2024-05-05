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Пеп о борьбе с «Арсеналом»: «3 матча, 9 очков, и мы чемпионы. Не имеем права играть вничью»

Лондонский клуб опережает «Манчестер Сити» на одно очко, проведя на матч больше. «Осталась неделя. Три матча, девять очков, и мы станем чемпионами.

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