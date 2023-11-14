То, что в СССР жили на 130 или на 150 рублей в месяц, в последнее время превращается в аксиому. Поколения, которые все помнят сами, потихоньку уходят, а те, что моложе, часто не утруждаются проверкой фактов.
Как жили в СССР на 150 рублей
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Я застал время сталинской экономики и реформы 1965 года "Касыгина-Либермана", работая инженером, когда была разрушена сталинская двухконтурная экономика и это было началом разрушения СССР и торжество коррупции.
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