Элизабет Дебики в "платье мести" принцессы Дианы на премьере шестого сезона "Короны"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера первой части заключительного сезона сериала "Корона". Мероприятие посетили: исполнительница роли принцессы Дианы Элизабет Дебики, Халид Абдалла, сыгравший её возлюбленного Доди Аль-Файеда, экранные Кейт и Уильям — Мег Беллами и Эд Маквей, Лютер Форд (принц Гарри), Руфус Кампа и Ффлин Эдвардс, исполнившие роли молодых братьев, принцев Уэльских, и корги по имени Зигги.