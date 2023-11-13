Элизабет Дебики в "платье мести" принцессы Дианы на премьере шестого сезона "Короны"

В Лос-Анджелесе состоялась премьера первой части заключительного сезона сериала "Корона". Мероприятие посетили: исполнительница роли принцессы Дианы Элизабет Дебики, Халид Абдалла, сыгравший её возлюбленного Доди Аль-Файеда, экранные Кейт и Уильям — Мег Беллами и Эд Маквей, Лютер Форд (принц Гарри), Руфус Кампа и Ффлин Эдвардс, исполнившие роли молодых братьев, принцев Уэльских, и корги по имени Зигги.
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