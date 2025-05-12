Авторитетный историк допустил начало третьей мировой войны до 2045 года

Авторитетный историк Джеффри Робертс, почётный профессор Университетского колледжа Корка и член Ирландской королевской академии, в интервью политологу Фёдору Лукьянову на YouTube выразил серьезные сомнения относительно будущего.
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