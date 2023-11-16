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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард ЦСКА Соркин: «Еще ищем свою игру, многое не получается. Нас не устраивает позиция в таблице, работаем над этим»

Нападающий армейцев высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:1). После 30 игр ЦСКА занимает на Западе 5-е место.

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