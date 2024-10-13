Листинг криптовалюты от мобильной игры Hamster Kombat разочаровал и разозлил игроков. В глобальном смысле они стали жертвами тренда на геймификацию финансов с одной стороны и использование игр как элемента маркетинга — с другойИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
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