Листинг криптовалюты от мобильной игры Hamster Kombat разочаровал и разозлил игроков. В глобальном смысле они стали жертвами тренда на геймификацию финансов с одной стороны и использование игр как элемента маркетинга — с другойИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.