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Листинг криптовалюты от мобильной игры Hamster Kombat разочаровал и разозлил игроков

Листинг криптовалюты от мобильной игры Hamster Kombat разочаровал и разозлил игроков

Листинг криптовалюты от мобильной игры Hamster Kombat разочаровал и разозлил игроков. В глобальном смысле они стали жертвами тренда на геймификацию финансов с одной стороны и использование игр как элемента маркетинга — с другойИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.

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