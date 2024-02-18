Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 822 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Каримов
    О чем можно говорить с байденом? Разве что выставить его на посмешище перед всеми.Невоенный анализ-...
  • Искандер
    "Не верь коню лечёному, вору прощённому, жиду крещёному". Как-то так.День памяти Холок...
  • Искандер
    Полно херню городить. Нет на свете государства, где  нацизм не преследовался бы, хотя бы ОФИЦИАЛЬНО. Гнойник Ближнего...День памяти Холок...

Невоенный анализ-52. 18 февраля 2024

Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь
Ответить
15 час.
Аркадий Цыганов
С лёгким юмором важные мысли +++++!
Ответить
10 час.
Сергей Каримов
О чем можно говорить с байденом? Разве что выставить его на посмешище перед всеми.
Ответить
26 мин.

Картина дня

наверх