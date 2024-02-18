Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-52. 18 февраля 2024
Комментарии
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Игорь
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15 час.
Аркадий Цыганов
С лёгким юмором важные мысли +++++!
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10 час.
Сергей Каримов
О чем можно говорить с байденом? Разве что выставить его на посмешище перед всеми.
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26 мин.
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