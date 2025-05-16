Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

Пропавшего летом 2024 года грибника нашли погибшим

Пропавшего летом 2024 года грибника нашли погибшим

В Калужской области завершился поиск без вести пропавшего пенсионера, к сожалению, мужчина погиб. Еще 28 августа 2024 года поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил об исчезновении 83-летнего мужчины, в тот день он ушел с территории СНТ Иночка Кировского района в лес с корзинкой и не вернулся.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх