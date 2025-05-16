Пропавшего летом 2024 года грибника нашли погибшим

В Калужской области завершился поиск без вести пропавшего пенсионера, к сожалению, мужчина погиб. Еще 28 августа 2024 года поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил об исчезновении 83-летнего мужчины, в тот день он ушел с территории СНТ Иночка Кировского района в лес с корзинкой и не вернулся.