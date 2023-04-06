Счетная палата РФ сообщила о профиците бюджета Пенсионного фонда в 2022 году

Пенсионный фонд России завершил 2022 год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей. Судя по данным аналитической записки Счетной палаты РФ о ходе исполнения бюджета ПФР за 2022 год, зафиксирован рекордный профицит, который образовался на фоне резкого увеличения трансферта из федерального бюджета — на 70% к запланированному уровню.