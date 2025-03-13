Аргументы и факты – aif.ru Топай, топай. Потерпев сокрушительное поражение в Судже, чему способствовала уникальная операция российских войск, которые проникли в тыл противника на 15 километров по трубопроводу, ВСУ откровенно ударились в бегство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Судный день Киева: Россия нанесла Украине катастрофический удар. Это последнее предупреждение Европе - не вмешивайтесь в конфликт!
- Как мстят артистам, поддержавшим СВО? Запашный привёл яркие и печальные примеры
- «За что нас так?»: простой парень из Таджикистана разбирает новый закон об отмене материнского капитала
Свежие комментарии