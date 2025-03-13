Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 010 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которо...В Уголовный кодек...
  • влад врона
    " до 2-й мировой Германия и Россия были исключены из этой организации." - 😷 - ООН была организована в 1945 годуАмериканские СМИ:...
  • Владимир Сабакарь
    😂«Иван, ты шо, оби...

Топай, топай. ВСУ приходится уходить из Суджи пешком, а не на Bredley

Топай, топай. ВСУ приходится уходить из Суджи пешком, а не на Bredley

Аргументы и факты – aif.ru Топай, топай. Потерпев сокрушительное поражение в Судже, чему способствовала уникальная операция российских войск, которые проникли в тыл противника на 15 километров по трубопроводу, ВСУ откровенно ударились в бегство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх