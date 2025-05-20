Каршеринг в России перейдёт на отечественные машины

Каршеринг в России перейдёт на отечественные машиныВ России рассматривается возможность введения обязательного требования для компаний каршеринга по использованию автомобилей, произведённых с высокой степенью локализации.
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