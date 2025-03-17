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Царьград

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ВСУ обстреляли мирных жителей и памятники в Судже: очевидцы рассказали правду

ВСУ обстреляли мирных жителей и памятники в Судже: очевидцы рассказали правду

В Курской области, в Судже, оператор БПЛА из морской пехоты рассказал о жестоких обстрелах ВСУ, направленных как на мирных жителей, так и на военных.

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