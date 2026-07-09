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Первые поставки новых российских самолётов Ил-114-300 стартуют в августе

Первые поставки новых российских самолётов Ил-114-300 стартуют в августе

Все три машины, выпущенные в этом году, отправятся в АрхангельскГлава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Второй архангельский авиаотряд получит первые региональные самолёты Ил-114-300 уже в августе этого года.

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