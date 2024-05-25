Global Look Press/Chad Menegay/Keystone Press Agency Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и ряд других политиков, предлагая разрешить боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать переданное Западом оружие для ударов по территории России, переходят грань и нарушают международное право.