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"Переходят грань", – эксперт о призывах разрешить ВСУ бить по территории России

"Переходят грань", – эксперт о призывах разрешить ВСУ бить по территории России

Global Look Press/Chad Menegay/Keystone Press Agency Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен, бывший замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и ряд других политиков, предлагая разрешить боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать переданное Западом оружие для ударов по территории России, переходят грань и нарушают международное право.

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