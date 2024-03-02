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Закон, порядок, государство

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Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасность проведения Всемирного фестиваля молодежи

Сотрудники МЧС России обеспечивают безопасность проведения Всемирного фестиваля молодежи

С 1 по 7 марта в Краснодарском крае на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи.

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