В Хабаровске завершили дело о мошенничестве с квартирами на 15 млн рублей

В Хабаровске завершено расследование дела о мошенничестве с жильем, в котором группа из семи человек незаконно присваивала квартиры, подделывая документы, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
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