Над Калугой и областью уничтожены шесть беспилотников

Угроза атаки дронов сохраняется в Калужской области вторые сутки, но в результате уничтожения шести беспилотников никто не пострадал и разрушений нетДнем 13 июля 6 беспилотников уничтожили над окраиной Калуги, а также Боровским, Малоярославецким и Хвастовичским МО.