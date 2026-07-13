Над Калугой и областью уничтожены шесть беспилотников

Угроза атаки дронов сохраняется в Калужской области вторые сутки, но в результате уничтожения шести беспилотников никто не пострадал и разрушений нетДнем 13 июля 6 беспилотников уничтожили над окраиной Калуги, а также Боровским, Малоярославецким и Хвастовичским МО.
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