Пророк Пандит Сомнатх дал прогноз на 2025 год: «Наступит период финансового благополучия»

В последние годы мир штормит. Обычному человеку сложно представить, что будет дальше, но только не пророкам.
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