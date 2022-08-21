БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Госдеп предлагает российским военным покинуть Запорожскую АЭС и пустить туда киевских нацистов

Госдеп предлагает российским военным покинуть Запорожскую АЭС и пустить туда киевских нацистов

Американцам уже мало продажи топлива для станции и украинских спецов — они хотят полностью хозяйничать на ней Евгений Берсенев На фото: российские военнослужащие у Запорожской АЭС, Энергодар (Фото: AP Photo/ТАСС) Материал комментируют: Георгий Федоров Вашингтон будет стремиться к прекращению боевых действий в районе Запорожской АЭС, а также возвращения самой станции под контроль Киева, заявил государственный секретарь США Энтони Байкен в телефонном разговоре с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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