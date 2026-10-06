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МОСИНФОРМ

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Климатолог Железнова пообещала москвичам октябрь без погодных аномалий

Климатолог Железнова пообещала москвичам октябрь без погодных аномалий

Октябрь в Москве, по прогнозам, пройдет без заметных отклонений от привычной для месяца погоды. Средняя температура и количество осадков ожидаются в пределах нормы, рассказала Агентству городских новостей «Москва» климатолог Ирина Железнова.

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