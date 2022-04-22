Daily Storm

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Минобороны РФ показало, как бойцы ВСУ бросили свои позиции и тела погибших товарищей

Минобороны РФ показало, как бойцы ВСУ бросили свои позиции и тела погибших товарищей

Украинские войска не пожелали добровольно сложить оружие, но были вынуждены спасаться бегством после удара Российской армииМинобороны России показало кадры брошенного Вооруженными силами Украины (ВСУ) укрепленного района с оставленной техникой.

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