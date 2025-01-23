Фото из космоса: цветение водорослей в радиоактивных водах острова Медвежий

Американский спутник Aqua запечатлел сразу два редких явления. На этом спутниковом снимке острова Медвежий, расположенного в составе норвежского архипелага Шпицберген (также известном как Свальбард), можно заметить сразу два необычных и даже немного сюрреалистичных явления, которые абсолютно не связаны между собой.