Мирошник: Киев нервно реагирует на продолжение диалога России и США атаками БПЛА

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Представитель МИД РФ, занимающий должность посла по особым поручениям, Родион Мирошник, комментируя ситуацию, отметил, что реакция киевского режима на продолжение диалога между Россией и США, а также использование более сотни беспилотных летательных аппаратов для атак на гражданские объекты говорят о многом.
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