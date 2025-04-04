Мирошник: Киев нервно реагирует на продолжение диалога России и США атаками БПЛА

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Представитель МИД РФ, занимающий должность посла по особым поручениям, Родион Мирошник, комментируя ситуацию, отметил, что реакция киевского режима на продолжение диалога между Россией и США, а также использование более сотни беспилотных летательных аппаратов для атак на гражданские объекты говорят о многом.