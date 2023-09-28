«Прокремлевский» Трамп грозит задушить экспортный энергетический сектор РФ

Определенные мировые и российские СМИ, аналитики и эксперты, пытаются выставить бывшего президента США, а ныне вновь кандидата на пост главы государства Дональда Трампа как пророссийского или даже прокремлевского политика.
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