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«Прокремлевский» Трамп грозит задушить экспортный энергетический сектор РФ

«Прокремлевский» Трамп грозит задушить экспортный энергетический сектор РФ

Определенные мировые и российские СМИ, аналитики и эксперты, пытаются выставить бывшего президента США, а ныне вновь кандидата на пост главы государства Дональда Трампа как пророссийского или даже прокремлевского политика.

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