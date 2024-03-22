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В 16 штатах потребовали от Байдена разрешить экспорт СПГ

В 16 штатах потребовали от Байдена разрешить экспорт СПГ

Руководители 16 штатов решили составить исковые заявления из-за того, что президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден утвердил ограничительные меры, которые затронули сбит СПГ зарубежным потребителям.

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