В 16 штатах потребовали от Байдена разрешить экспорт СПГ

Руководители 16 штатов решили составить исковые заявления из-за того, что президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден утвердил ограничительные меры, которые затронули сбит СПГ зарубежным потребителям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии