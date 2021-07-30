Мир кулинарии

284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Inna Kuznetsov
    Никогда котлеты по-киевски не предполагали сыра! Вот уж кулинарный бред!Котлеты по-киевск...
  • Игорь Матыс
    Где же вас русскому языку учили?Фаршированный пер...
  • Александр Киевская Русь
    Фигня все это. Я перепробовал многие рецепты хлеба, все они получаются невкусными, не смотря на самые разные начинки...Хлеб из картошки.

Индийские лепешки с цукини и кориандром

Индийские лепешки с цукини и кориандром

Продукты (на 4 порции); Цукини – 450 г Пшеничная мука – 200 г Непросеянная мука – 175 г Семена зиры – ½ чайной ложки Куркума – на кончике ножа Тертый имбирь – 2 чайные ложки Свежая кинза (кориандр) – по вкусу Растительное масло – 4 столовые ложки 1.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх