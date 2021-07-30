Индийские лепешки с цукини и кориандром

Продукты (на 4 порции); Цукини – 450 г Пшеничная мука – 200 г Непросеянная мука – 175 г Семена зиры – ½ чайной ложки Куркума – на кончике ножа Тертый имбирь – 2 чайные ложки Свежая кинза (кориандр) – по вкусу Растительное масло – 4 столовые ложки 1.