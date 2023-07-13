Пострадал за правдивый оклад

".Нас не смог победить враг на фронте, зато ударило в спину наше старшее начальство, предательски и подло.
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