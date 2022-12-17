Юрий Каминский: «У Запада нет никаких принципов. Обывателю мозги прочистили так, что они против русских настроены сильно»

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о возможном допуске россиян к международным соревнованиям.

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