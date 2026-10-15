В Рязани отменили занятия в 14 школах и закрыли 25 детских садов из-за атаки украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Павел Малков.
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