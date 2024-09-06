В РФ зафиксирован исторический минимум заболеваемости туберкулёзом

Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в России значительно улучшилась, о чём в интервью «Российской газете» рассказала заместитель директора Сотрудничающего центра ВОЗ по туберкулёзу в РФ, профессор Ольга Демихова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии