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В РФ зафиксирован исторический минимум заболеваемости туберкулёзом

В РФ зафиксирован исторический минимум заболеваемости туберкулёзом

Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в России значительно улучшилась, о чём в интервью «Российской газете» рассказала заместитель директора Сотрудничающего центра ВОЗ по туберкулёзу в РФ, профессор Ольга Демихова.

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