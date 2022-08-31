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Туркмении в Иране предложили замену СССР

Туркмении в Иране предложили замену СССР

На службе у доброго соседа Туркмении находится весь промышленный потенциал иранской провинции Хорасан-Резави, заявил ее генерал-губернатор Яакуб Али Назари 30 августа на встрече с туркменским послом в Иране Ахмедом Курбановым, сообщает IRNA.

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