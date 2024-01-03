Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    Вот я вам ВСЁ время и писала, чтобы создали СМЕРШ (оказывается он "втихоря" есть) а так же пишу давно, что НАДО РАСШИ...Мигранты открыли ...

Насилие над виртуальным аватаром молодой девушки стало предметом полицейского расследования

Насилие над виртуальным аватаром молодой девушки стало предметом полицейского расследования

Надругательства взрослых мужчин над цифровой личностью в «виртуале» вызвали реакцию в реальном мире Полиция «расследует сексуальное насилие над аватаром молодой девушки» в виртуальной вселенной — предупреждает британское Национальное общество защиты детей от жестокого обращения (NSPCC).

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