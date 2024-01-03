Насилие над виртуальным аватаром молодой девушки стало предметом полицейского расследования

Надругательства взрослых мужчин над цифровой личностью в «виртуале» вызвали реакцию в реальном мире Полиция «расследует сексуальное насилие над аватаром молодой девушки» в виртуальной вселенной — предупреждает британское Национальное общество защиты детей от жестокого обращения (NSPCC).
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