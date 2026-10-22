В числе ключевых рекомендаций — немедленное обращение в банк для обсуждения реструктуризации или кредитных каникул, документальное подтверждение ухудшения финансового положения и отказ от оформления новых займов для перекрытия текущих долгов Граждане России имеют право запросить у судебных приставов копию постановления о возбуждении исполнительного производства и исполнительный лист, сообщил депутат Госдумы Георгий Камнев в интервью "Газете.
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