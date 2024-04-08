«Туземцев» Западу не жалко

Запад внезапно обнаружил признаки геноцида в действиях Израиля в секторе Газа. И так же внезапно и стремительно вдруг поднял вопрос о прекращении поставок оружия израильскому правительству Фото: © AP Photo / Abdel Kareem Hana Произошло это спустя ровно полгода после начала войны в этом регионе.