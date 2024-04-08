ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 147 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    не только! сейчас в Казахстане суд над бишимбетовым идет(был министром экономики) забил жену до смерти, сначала руку ...Крик за дверью
  • Элеонора Коган
    Хороша полиция, до смерти могли девчонку забить.Спасибо чутким соседям и особенно Матвею Григорьевичу!!!!Крик за дверью
  • Юрий Черепнин
    СКОРО ПИНДОСАМ ПРЕДЛОЖАТРоссия покидает Б...

«Туземцев» Западу не жалко

«Туземцев» Западу не жалко

Запад внезапно обнаружил признаки геноцида в действиях Израиля в секторе Газа. И так же внезапно и стремительно вдруг поднял вопрос о прекращении поставок оружия израильскому правительству Фото: © AP Photo / Abdel Kareem Hana Произошло это спустя ровно полгода после начала войны в этом регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Вспоминается, что протухшей ливерной колбасе, возглавляющей Германию, было смешно от заявления, что их подшефные скакуасы осуществляют геноцид русского населения на Донбассе! Ну, конечно, по эуропэйским меркам - это другое!
Ответить
18 час.
Eduard
Конечно,операция закончилась и на Западе вдруг &quot;прозрели&quot;,а до этого хоть ссы им в глаза ничего не видели!Знакомая тактика!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх