Запад внезапно обнаружил признаки геноцида в действиях Израиля в секторе Газа. И так же внезапно и стремительно вдруг поднял вопрос о прекращении поставок оружия израильскому правительству Фото: © AP Photo / Abdel Kareem Hana Произошло это спустя ровно полгода после начала войны в этом регионе.
«Туземцев» Западу не жалко
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вспоминается, что протухшей ливерной колбасе, возглавляющей Германию, было смешно от заявления, что их подшефные скакуасы осуществляют геноцид русского населения на Донбассе! Ну, конечно, по эуропэйским меркам - это другое!
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18 час.
Eduard
Конечно,операция закончилась и на Западе вдруг "прозрели",а до этого хоть ссы им в глаза ничего не видели!Знакомая тактика!
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14 час.
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