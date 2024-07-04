После Минобороны пришла очередь МВД: Разоблачили огромное коррупционное гнездо - Миронов призвал убрать целую службу: "Бегом"

АС

Анатолий Страшко

Чтобы почистить Россию от мастурбеков (я о бандитах и голодных) надо Думу почистить. И сменить правила её формирования. Посмотрите сколько там жирных рож спит, и никто не может сказать как они туда залезли и что там делают. Знаем только, что американцы демократии нас учили Володин нам об этом говорит. Правда, косвенно, сам этого не замечая.