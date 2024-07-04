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После Минобороны пришла очередь МВД: Разоблачили огромное коррупционное гнездо - Миронов призвал убрать целую службу: "Бегом"

После Минобороны пришла очередь МВД: Разоблачили огромное коррупционное гнездо - Миронов призвал убрать целую службу: "Бегом"

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Миронов разоблачил огромное коррупционное гнездо в МВД - пришла очередь после Минобороны, где ещё недавно проходили громкие "чистки".

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Чтобы почистить Россию от мастурбеков (я о бандитах и голодных) надо Думу почистить. И сменить правила её формирования. Посмотрите сколько там жирных рож спит, и никто не может сказать как они туда залезли и что там делают. Знаем только, что американцы демократии нас учили Володин нам об этом говорит. Правда, косвенно, сам этого не замечая.
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22 час.
Александр Денисов
Отсутствует вменяемый механизм отзыва депутата, отменить выдвижение в депутаты по партийным спискам(пусть за свой счет выдвигаются и людям голову морочат), запретить торговлю &quot;мордой лица&quot;(голосуем за конкретную персону, а он от мандата отказывается и его передают &quot;кивалкиным&quot;). Да, и если пришел на работу в Думу, то будь любезен голосуй &quot;за&quot; или &quot;против&quot;, а при отказе от голосования, прогул и &quot;штраф&quot;. Это избавит госдуру от визжащих теток с криками: &quot;не голосуем&quot; на заседаниях. А то создали синекуру...
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20 час.

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