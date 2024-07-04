Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Сергей Миронов разоблачил огромное коррупционное гнездо в МВД - пришла очередь после Минобороны, где ещё недавно проходили громкие "чистки".
После Минобороны пришла очередь МВД: Разоблачили огромное коррупционное гнездо - Миронов призвал убрать целую службу: "Бегом"
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Чтобы почистить Россию от мастурбеков (я о бандитах и голодных) надо Думу почистить. И сменить правила её формирования. Посмотрите сколько там жирных рож спит, и никто не может сказать как они туда залезли и что там делают. Знаем только, что американцы демократии нас учили Володин нам об этом говорит. Правда, косвенно, сам этого не замечая.
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22 час.
Александр Денисов
Отсутствует вменяемый механизм отзыва депутата, отменить выдвижение в депутаты по партийным спискам(пусть за свой счет выдвигаются и людям голову морочат), запретить торговлю "мордой лица"(голосуем за конкретную персону, а он от мандата отказывается и его передают "кивалкиным"). Да, и если пришел на работу в Думу, то будь любезен голосуй "за" или "против", а при отказе от голосования, прогул и "штраф". Это избавит госдуру от визжащих теток с криками: "не голосуем" на заседаниях. А то создали синекуру...
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20 час.
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