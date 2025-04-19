Лолита Милявская высмеяла “донос” «Союза добровольцев Донбасса»

После чего, “покаялась” в своём фирменном стиле пьяной базарной торговкиПевица Лолита Милявская в Telegram-канале зачитала обращение активистов из «Союза добровольцев Донбасса», которые пожаловались директору ДК «Аксион» на ее концерт в Ижевске.