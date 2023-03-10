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Аксенов заявил, что рисков по обеспечению Крыма водой нет

Аксенов заявил, что рисков по обеспечению Крыма водой нет

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил в рамках разговора с представителями средств массовой информации утром в пятницу, 10 марта, что рисков по обеспечению Крыма водой в настоящий момент нет.

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