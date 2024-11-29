Светлана Бондарчук в честь дня рождения сына показала редкие фото с ним

55-летняя телеведущая и модель Светлана Бондарчук трогательно поздравила сына Сергея с 33-летием. Бизнесвумен поделилась этим событием на своей странице в социальных сетях, опубликовав семейные фотографии.
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