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Трагедия в звездной семье: пасынок Намина после расправы над бабушкой и братом лежал на полу и бормотал о Боге

Трагедия в звездной семье: пасынок Намина после расправы над бабушкой и братом лежал на полу и бормотал о Боге

18.06.12. Вручение премии «Серебряная калоша» - 2012 в Театре Советской армии. На снимке: Стас НаминВчера приёмный сын знаменитого музыканта Стаса Намина в неадекватном состоянии совершил двойное убийство, напав на свою бабушку и младшего брата.

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