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Минобороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах своих позиций со стороны Армении на границе

Минобороны Азербайджана сообщило о новых обстрелах своих позиций со стороны Армении на границе

Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что позиции военнослужащих страны подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных сил на границе.

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