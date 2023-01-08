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Ушел из жизни писатель и сценарист Алексей Слаповский

Ушел из жизни писатель и сценарист Алексей Слаповский

Умер писатель и сценарист Алексей Слаповский. Слаповскому было 65 лет. Кинорежиссёр Алексей Рудаков в соцсетях написал о кончине 8 января великого русского писателя и гражданина.

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