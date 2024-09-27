Популяция медведей пошла в рост: звери атакуют один из регионов России

Каждый день на экстренную линию поступают данные о хищниках, замеченных в разных частях города. Проблема приобрела масштаб по всему полуострову — с начала сентября зарегистрировано более 250 вызовов в местный колл-центр.
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