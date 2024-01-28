Уже говорил о том ,что это исключительно бесчеловечный режим,режим людоедов и вурдалаков!

ИИ

Иван Иваныч

Хотели и украинцы и Украина, поскольку пришли они к столь впечатляющим результатам еще до кровавого клоуна. Орать "Москаляку на гиляку" и прославлять бандеровцев они начали еще в то время, когда Зеля в РФ отирался. Кастрюлеголовые одичали стремительно.