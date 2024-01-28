Новый скандал на Украине разразился после того, как вдовам погибших украинских военных стали отказывать в возможности родить ребенка с помощью их спермы, хранящейся в клиниках.
«Умри бесследно»: новый скандал на Украине
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Уже говорил о том ,что это исключительно бесчеловечный режим,режим людоедов и вурдалаков!
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8 час.
ИИ
Иван Иваныч
Хотели и украинцы и Украина, поскольку пришли они к столь впечатляющим результатам еще до кровавого клоуна. Орать "Москаляку на гиляку" и прославлять бандеровцев они начали еще в то время, когда Зеля в РФ отирался. Кастрюлеголовые одичали стремительно.
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6 час.
Lana_Borei Иванова
Вот пусть зеленский их всех оплодотворяет
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2 час.
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